С 1 сентября в школах Орла откроются Центры детских инициатив

22.8.2023 | 18:30 Новости, Образование

Они вводятся в рамках нацпроекта «Образование».

Фото: vk.com/oreladm

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, такие центры появятся во всех школах без исключения. Планируется, что они помогут школьникам в развитии креативного мышления, а также в их самореализации и социализации.

Дети смогут узнавать здесь о новых движениях, проектах, интересных акциях и мероприятиях. Также в центрах можно будет записаться в различные организации и кружки, провести «круглые столы», встретиться с представителями молодежных объединений.

Центры возглавят советники по воспитанию и работе с детскими объединениями. Ранее такой должности в российских школах не было — это также нововведение предстоящего учебного года. Учителя, которые будут заниматься данной работой, должны будут пройти специальные курсы профподготовки.

Фото: vk.com/oreladm

ИА «Орелград»


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