С 1 сентября в школах Орла откроются Центры детских инициатив

Они вводятся в рамках нацпроекта «Образование».

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, такие центры появятся во всех школах без исключения. Планируется, что они помогут школьникам в развитии креативного мышления, а также в их самореализации и социализации.

Дети смогут узнавать здесь о новых движениях, проектах, интересных акциях и мероприятиях. Также в центрах можно будет записаться в различные организации и кружки, провести «круглые столы», встретиться с представителями молодежных объединений.

Центры возглавят советники по воспитанию и работе с детскими объединениями. Ранее такой должности в российских школах не было — это также нововведение предстоящего учебного года. Учителя, которые будут заниматься данной работой, должны будут пройти специальные курсы профподготовки.

ИА «Орелград»