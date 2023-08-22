Для Орловщины закупят шесть модульных ФАПов

22.8.2023 | 17:01 Медицина, Новости

Это обойдётся примерно в 53 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Такую информацию сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Закупка проводится в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Планируется, что первые четыре быстровозводимые модульные конструкции будут доставлены в Орловскую область и смонтированы уже в течении этого года. Благодаря этому новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в деревне Юшино Урицкого района, селе Бельдяшки Кромского района, а также в селе Лаврово и в деревне Шепино Орловского муниципального округа.

ФАПы, которые доставят в будущем году, установят в Ливенском районе в селе Никольское и в Покровском районе в селе Столбецкое. Общая сумма затрат составит 52,8 миллиона рублей. Также в текущем году в Орловской области запланирован капитальный ремонт пяти фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее стало известно, что для медицинских учреждений Орловщины приобретут 11 новых автомобилей.

ИА «Орелград»


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