Под Орлом столкнулись «семёрка» и иномарка

22.8.2023 | 11:15 Новости, Происшествия

Один человек госпитализирован.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ДТП случилось накануне в 10 часов 25 минут на территории райцентра Нарышкино (на 19-м километре автодороги «Орёл – Брянск – Смоленск»). Как рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области, участниками столкновения стали ВАЗ-21074 и «Рено Каптюр».

Отечественной машиной управлял 81-летний мужчина, иномаркой – 28-летний водитель. Известно, что «семёрка» ехала со стороны Брянска в сторону Орла.

В результате столкновения более возрастной водитель получил серьёзные телесные повреждения. Его доставили в Орловскую областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, что в Ливнах столкнулись «десятка» и «Лада Ларгус».

ИА «Орелград»


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