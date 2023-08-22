В Орле обокрали кафе среди бела дня

Полиция установила подозреваемого.

Преступление произошло на улице Ленина в одном из заведений общественного питания. Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, злоумышленник воспользовался оплошностью сотрудников кафе.

Рано утром он вошёл в заведение и увидел, что в помещении ещё нет ни посетителей, ни работников (они находились в подсобных помещениях). Потом он прошёл за стойку и заметил, что ключ, на который запирается кассовый терминал, оставлен прямо в нём. Преступник открыл кассу и похитил 6 тысяч 800 рублей.

Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Известно, что это 49-летний мужчина. Дело возбуждено по статье 158 («кража»). Предварительное расследование продолжается.

ИА «Орелград»