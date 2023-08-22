Среди учителей выберут лучших физиков и математиков

Традиционный конкурс методик преподавания стартует в Орловской области.

Областные власти объявили о проведении традиционного ежегодного конкурса на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин. Он проводится в целях поддержки творческой активности преподавателей, аспирантов, учителей и методистов. Речь идет о создании учебной и методической литературы по указанным предметам для школ организаций, профессиональных образовательных организаций и вузов. В этом году срок проведения конкурса: сентябрь-декабрь.

Образовательная организация или ученый совет, выдвинувшие работу-победительницу, будут награждены почетными грамотами регионального департамента образования, а победивший автор или коллектив авторов получат дипломы и премию в размере 25 тысяч рублей. Премия соавторам выплачивается в равных долях. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Основной задачей конкурса является определение лучших работ, внедренных в практическую деятельность образовательных организаций.

Но также своей целью организаторы ставят поощрение преподавателей, учителей, методистов и аспирантов, активно занимающихся научной работой. Кстати, к участию в конкурсе примут работы авторов или коллективов (не более трех соавторов), возраст которых не превышает 35 лет. Право выдвижения предоставлено образовательным организациям, ученым советам, советам молодых ученых и специалистов вузов. Кандидатские и докторские диссертации, прошедшие защиту, принимать не будут.

К слову, сам прием конкурсных документов в этом году проводится с 25 по 29 сентября. Конкурс признают несостоявшимся, если для участия в нем заявки подадут менее двух претендентов или если к участию будут допущены менее двух претендентов. Для оценки работ создается экспертная комиссия, которая будет рассматривать работы с соблюдением анонимности. Доводить до сведения членов экспертной комиссии фамилии и иные личные данные авторов строго запрещено.

Каждой из работ присваивается индивидуальный номер. На него и будут ориентироваться эксперты. При оценке работ комиссия должна руководствоваться заранее утвержденными критериями, такими как: актуальность работы, научная новизна исследования, степень раскрытия темы, личный вклад автора в исследование, четкость постановки задачи, грамотность и логичность изложения, степень обоснованности положений, выводов и рекомендаций. Также будет учтено значение исследуемой проблемы для преподавания физико-математических дисциплин в образовательных организациях.

ИА «Орелград»