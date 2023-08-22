Сведения о кладбище жертв фашизма в Орле уточнят

Эксперты предложили свой вариант проект охраны мемориала.

В Орле экспертиза уточнила сведения об объекте культурного наследия регионального значения, включенном в госреестр — «Братском кладбище жертв фашизма». До сих пор оно значилось по адресу: город Орел, улица Октябрьская, 53. Однако эксперты с учетом проведенного исследования предложили внести в реестр такой адрес фактического местонахождения: город Орел, улица Октябрьская, земельный участок 55. Тем более что он недавно уже был одобрен мэрией. Также предложен проект предмета охраны объекта культурного наследия.

Согласно ему кладбище обладает мемориальной ценностью, которая заключается в причастности объекта к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Кроме того, проектом фиксируется историко-культурная ценность братского захоронения и история объекта, связанная со временем немецко-фашистской оккупации города Орла. Предмет охраны может быть уточнен дополнительными исследованиями при проведении работ по сохранению объекта. Рекомендуемая экспертами функция объекта: мемориал или мемориальный сквер.

При проведении экспертизы было установлено, что свой текущий статус «Братское кладбище жертв фашизма» приобрело согласно постановлению Орловской областной Думы от 26 июля 1996 года. В настоящее время оно используется как мемориал и находится в удовлетворительном состоянии. Ранее государственная историко-культурная экспертиза в отношении него не проводилась. Кладбище было устроено в 1943 году и реконструировано в 1973 году. В учетных карточках Минобороны оно и вовсе значится в Орле по адресу: ул. Красноармейская, 10. В целом оно располагается в квартале, ограниченном улицами Октябрьской, Красноармейской и Ломоносова.

Немецко-фашистская оккупация Орла продолжалась 22 месяца. Как пишут в своем акте эксперты, сохранившиеся документы правдиво рассказывают о времени оккупации, о двух долгих годах горя, слез и страданий, показывают, что фашистский «новый порядок», установленный гитлеровцами, — это режим массового геноцида, насилия, разрушений и зверств. Их средством воплощения являлись концлагеря. Самый большой концлагерь Орла располагался в корпусах городской тюрьмы, во дворе, а также на площади, обнесенной колючей проволокой, где содержали военнопленных и мирных жителей, арестованных жандармерией и гестапо.

Концлагерь располагался на улице Красноармейской и был назван гитлеровскими властями «Армейский сборный пункт № 20 2-й танковой Германской армии». Условия содержания заключенных были направлены на сознательное истребление советских граждан. В не отапливаемых, темных и сырых тюремных камерах в 15-20 квадратных метров содержалось до 80 человек. Узникам приходилось спать стоя или сидя на цементном полу без какой-либо подстилки. От болезней, вызванных голоданием, в лагере умерло около 3000 человек. Истощенные и больные военнопленные привлекались к тяжелым физическим работам по добыче камня в карьерах, разгрузке снарядов, строительству оборонных сооружений и т.д. В практике наказаний было раздевание военнопленных в зимнее время и регулярное избиение. Обессилевших на работах военнопленных, как правило, расстреливали.

Число погибших в лагере точно неизвестно, данные колеблются от 5000 до 11 000 человек. В одном из корпусов тюрьмы, названном заключенными «блоком смерти», гестаповцы оборудовали застенок. Людей здесь подвергали пыткам и расстреливали группами по 6-8 человек по вторникам и пятницам. Очевидцы рассказывали, что палачи выводили свои жертвы группами в тюремный двор, ставили лицом к стене либо клали на землю лицом вниз и расстреливали в затылок. Среди расстрелянных во дворе лагерной тюрьмы было гражданское население, в том числе дети 13-14 лет. Убитых раздевали, зарывали у стен тюрьмы или бросали в канализационные колодцы.

После освобождения Орла на месте массовой гибели советских военнопленных и мирных граждан у северо-восточной стены бывшего каторжного централа было устроено «Братское кладбище жертв фашизма». В преддверии этого чрезвычайной государственной комиссией в августе 1943 года было обнаружено на территории, примыкавшей к северо-восточной стене тюрьмы, 20 общих и 11 одиночных могил, в которых было захоронено не менее пяти тысяч заключенных, умерших от истощения и инфекционных болезней, и расстрелянных.

ИА «Орелград»