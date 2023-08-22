В Орле реконструкция Красного моста подорожала до 1,9 миллиарда

Об этом сообщил представитель подрядчика.

Напомним, работы выполняет ООО «Уваровская ПМК-22». Как рассказал «Орёлтаймс» начальник участка Андрей Горевских, сейчас «цена вопроса» составляет уже 1 миллиард 900 тысяч рублей (против изначальной суммы 1 миллиарда 300 тысяч). Стоимость реконструкции выросла после проведения повторной Государственной экспертизы.

«Нам пока перечислено 70% от общей стоимости работ», — уточнил Горевских.

Объект должны сдать 30 ноября текущего года. Тогда же состоится и окончательный расчёт. Отмечается, что подорожание связано со множеством факторов – в том числе, с тем, что орловским властям пришлось менять подрядчика уже в процессе работ. Изначально за выполнение этой задачи бралось ООО «Ремспецмост».

ИА «Орелград»