Выборы губернатора пройдут на вокзале и в зубном кабинете

22.8.2023 | 8:00 Новости, Общество, Политика

Особые и резервные участки для голосования создаются по области.

Фото: ИА «Орелград»

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление об определении избирательного участка на территории региона для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. Речь идет о выборах губернатора, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 года. Постановление принято в целях обеспечения реализации активного избирательного права избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах нашей страны.

Особым, по уже сложившейся традиции, будет избирательный участок № 17, расположенный в Орле на Привокзальной площади, дом 8. Облизбирком же направил свое постановление в территориальные избирательные комиссии Орловской области и разместил его на своем официальном сайте. Тем временем, власти города Ливны распорядились о создании резервных пунктов для проведения губернаторских выборов. Документ принят «в целях организации непрерывности процесса голосования на выборах губернатора Орловской области в случае невозможности работы образованных избирательных участков».

Администрация Ливен приказала предусмотреть помещения для организации резервных пунктов, о чем уже извещена территориальную избирательная комиссия города. Всего в перечень включено 25 помещений. Места расположения резервных пунктов для голосования: клуб «Ливны-Электро», детский сад №11, Ливенский завод противопожарного машиностроения, МУКП «Ливенское», МУП «Водоканал», средняя общеобразовательная школа №6, Центр занятости населения Ливенского района, городская библиотека №1, Физкультурно-оздоровительный центр и даже зубопротезное отделение Ливенской ЦРБ.

ИА «Орелград»


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