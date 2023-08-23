Департамент соцзащиты наймет себе охрану

Контракт с исполнителем будет рассчитан на полгода.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области объявил тендер на оказание услуг охраны своих помещений и территорий, расположенных на улицах Лескова и Пушкина в Орле. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,306 миллиона рублей. Средства будут выделены из областного бюджета. Победитель тендера должен приступить к охране помещений уже с 1 сентября 2023 года. Контракт рассчитан на полгода, срок его действия истечет в феврале 2024 года.

Предмет контракта: охрана, а также обеспечение пропускного и внутриобъектового режима на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. По условиям, оружия у сотрудников охраны быть не должно, но использование ими специальных средств допускается. Кроме того, вооружены должны быть сотрудники мобильных групп быстрого реагирования, которые будут выезжать на тревожные сигналы.

В распоряжении департамента имеется два административных здания, крытая автостоянка, пристройка и котельная. Объекты оборудованы городской и внутренней телефонной связью, а также тревожными кнопками. Ежедневный круглосуточный пост располагается на центральном входе здания департамента соцзащиты на улице Лескова. Впрочем, и офисы по улице Пушкина тоже должны охраняться круглосуточно. Исполнитель обязан обеспечить физическую охрану зданий, имущества и прилегающих территорий, включая закрытую внутреннюю дворовую территорию.

Но главная цель – обеспечить безопасность сотрудников и посетителей, находящихся на охраняемых объектах, а также соблюдение общественного порядка и контроль за пожарной безопасностью и антитеррористической защищенностью. Победитель тендера сам должен обеспечить своих работников, находящихся на посту, специальной форменной одеждой, позволяющей определить их принадлежность к конкретной частной охранной организации.

Он обязан ежедневно, включая выходные и нерабочие праздничные дни, своими силами и средствами проводить выездные проверки несения службы работниками на объектах. Результаты проверок должны отражаться письменно в специальной книге учета. Не реже трех раз в сутки исполнитель должен осуществлять дистанционный контроль, с использованием средств связи, несения службы охранниками. Безопасность должна обеспечиваться за счет применения системы видеонаблюдения, сигнализации и контроля управления доступом. Также должно проводиться патрулирование объектов и прилегающих к ним внутренних территорий, обход внешнего периметра зданий.

ИА «Орелград»