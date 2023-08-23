Списки орловских избирателей перед выборами уточнили мобильно

В регионе завершился первый этап реализации проекта «Мобильная УИК».

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, в регионе завершился первый этап информирования избирателей в рамках реализации пилотного проекта ЦИК России – «Мобильная УИК». Он проводился в период с 7 по 20 августа. Второй этап реализации пилотного проекта намечен на 25 августа — 6 сентября. Реализуется он в преддверии выборов губернатора, назначенных на 10 сентября 2023 года. Напомним, голосование также пройдет 8 и 9 сентября. Указанный проект направлен на развитие адресного информирования и оповещения избирателей членами участковых избирательных комиссий в период подготовки губернаторских выборов.

В облизбиркоме пояснили, что в рамках первого этапа члены участковых избирательных комиссий ежедневно тестировали мобильное приложение. Они обходили домовладения и квартиры избирателей Орловского муниципального округа и города Мценска и знакомили граждан с нюансами проведения выборов. Орловцы получили информационные материалы, а также узнали о возможных формах голосования. Также была проведена работа по уточнению списков избирателей.

«Выбор территорий, на которых апробируется функционал программного комплекса, не случаен, — говорят в Избирательной комиссии Орловской области. — В Мценске подавляющее большинство избирателей проживает в компактной застройке в многоквартирных домах. Территория Орловского муниципального округа, задействованная в проекте, наоборот, представлена сельскими территориями с частными домовладениями. Обозначенные территории имеют различную транспортную доступность и покрытие мобильной связью».

В ведомстве объясняют, что «Мобильная УИК» представляет собой электронный программный модуль, предназначенный для работы по персональному информированию избирателей. Именно его функционал члены избирательных комиссий использовали во время подомового и поквартирного обхода. В рамках второго этапа функционал будет расширен. Так, с 31 августа избиратели смогут подать заявление о голосовании вне помещения для голосования непосредственно через обходчиков, то есть членов участковых избирательных комиссий. Добавим, что всего в рамках указанного проекта планируется обойти более 50 тысяч адресов.

ИА «Орелград»