Выставка «W. Saroyan» заработала в Орле

Ознакомиться с экспонатами можно будет в областной библиотеке до 3 сентября.

Выставка «W. Saroyan», посвященная дню рождения Уильяма Сарояна, заработала в отделе документов на иностранных языках. Как напомнили в Орловской областной библиотеке им. Бунина, Сароян – известный американский прозаик и драматург армянского происхождения, родившийся 31 августа 1908 года. В своем творчестве он виртуозно объединял традиции американского писателя Шервуда Андерсона и русского писателя Антона Чехова.

«В своих произведения Сароян изображает простой народ, в большинстве случаев простых американцев, армянских эмигрантов среди которых он рос, — говорится в аннотации к выставке библиотеки имени Бунина. — Писатель показывает своих героев простодушными и не совсем счастливыми людьми, которые зачастую попадают в нелепые переделки. Все его произведения проникнуты добрым юмором, который граничит с сентиментальностью».

Уильям Сароян был весьма плодовит с точки зрения творчества. Он написал около полутора тысяч рассказов, с десяток романов и не менее двух десятков пьес. А уже после смерти писателя были найдены бумаги, которые подтверждали, что он трудился над новым произведением, которое, к сожалению, завершить не успел. Одним из лучших его произведений считается автобиографическая повесть «Человеческая комедия». Другие известные работы – «Приключения Весли Джексона» и «Мама, я тебя люблю».

«В самом начале он зарабатывал на жизнь тем, что разносил почту, — говорят в Бунинской библиотеке. — В те годы никто из родственников даже не мог предположить, что произведения Сарояна обретут популярность по всему миру. В 1934 году был опубликован первый сборник рассказов «Отважный молодой человек на летающей трапеции», который сразу принес ему известность. В 1940 году Уильям Сароян завершил работу над сборником произведений «Меня зовут Арам», в котором отразил годы своего отрочества». Славу в драматургии ему принесла написанная в 1939 году пьеса «В горах мое сердце», причем это была его первая серьезная работа в качестве драматурга.

ИА «Орелград»