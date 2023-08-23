Маршрут «Орел – Хотынец» выставили на торги

За право работать на нем перевозчики сразятся на открытом конкурсе.

Областные власти опубликовали извещение о проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области. Организатором является региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. На торги выставлен только один лот: автобусный маршрут №618 «Орел – Хотынец» (через поселок Нарышкино). Полностью конкурсная документация размещена в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Вскрытие конвертов с заявками назначено на конец сентября, а итоги будут подведены только 25 октября 2023 года. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и участники договора простого товарищества. Они должны соответствовать ряду требований. Прежде всего, обязательно наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров. Участники должны подтвердить наличие у них необходимого количества автобусов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании.

К участию не допустят перевозчиков, находящихся в процессе ликвидации или банкротства, а также тех, у кого имеется задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации за последний завершенный отчетный период. Поэтому перевозчикам потребуется приложить к заявке пакет документов, в том числе справку из арбитражного суда об отсутствии решения о признании их банкротом и открытии конкурсного производства, а также справку из налогового органа об отсутствии задолженности.

Также перевозчики должны указать технические характеристики автобусов, которые они планируют использовать для обслуживания маршрута «Орел – Хотынец». Речь идет о наличии низкопольных транспортных средств и автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательных функций; наличии в салоне электронного табло автоматического отображения информации (остановочные пункты, температура воздуха окружающей среды и в салоне), системы кондиционирования воздуха, мягких кресел с подлокотниками и подголовниками, видеокамер, оборудования для безналичной оплаты проезда и системы контроля температуры воздуха.

ИА «Орелград»