В Орле обустроят большую детскую спортплощадку

ФОК появится в Северном районе.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа займёт территорию между школой №13 и лицеем №18. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Обустраивать объект будет ООО «РБК Стройинвест». Работа ведётся в рамках национального проекта «Демография».

Сейчас здесь идёт подготовка. Участок расчищают от растительности. С земли снимают грунт. В ближайшие дни сюда начнут привозить песок и щебенку.

«По итогу жители Северного района получат масштабную спортивную зону с силовыми тренажёрами и тренажёрами для воркаута, баскетбольными стойками, футбольным и волейбольным полями. Пользоваться ей смогут не только школьники из двух соседствующих учреждений — вход будет совершенно свободный», — рассказал первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров.

Благоустройство планируется завершить к концу сентября. Оборудование для площадки уже закуплено. Федеральный бюджет выделял на это 12,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»