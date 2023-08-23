Музалевский представил Орловщину на Совете законодателей ЦФО

23.8.2023 | 15:31 Закон и порядок, Новости, Общество, СВО

Мероприятие проходит в Курске.

Фото: oreloblsovet.ru

В нём участвуют парламентарии из 15 областей, входящих в Центральный Федеральный Округ. Орловскую область представляет спикер регионального парламента Леонид Музалевский. Также в совещании участвует полномочный представитель президента в ЦФО – Игорь Щёголев.

В повестку дня вошли три больших вопроса. Во-первых, участники встречи обсудят возможные пути расширения поддержки участников СВО и членов их семей. В частности, будет рассмотрена деятельность Центра оперативного правового реагирования.

Второй вопрос связан с темой наставничества — как инструмента подготовки новых квалифицированных кадров. Напомним, что 2023-й объявлен в России Годом педагога и наставника.

Третья часть встречи посвящена вопросам, связанным со здоровьем и безопасностью. Планируется обсудить промежуточные итоги борьбы с незаконной продажей никотиносодержащей продукции, а также с вовлечением несовершеннолетних в потребление вейпов.

ИА «Орелград»


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