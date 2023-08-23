На Орловщине задержан начальник Ливенской колонии строгого режима

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Геннадию Яхонтову вменяется третья часть соответствующей статьи уголовного кодекса, сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на собственные источники. Это «нанесение побоев, истязания, ограничение свободы, умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести». Третья часть 286 УК РФ предполагает наказание в виде трёх – десяти лет лишения свободы (с лишением права занимать определённые должности).

На момент задержания Яхонтов работал начальником Федерального казённого учреждения «Исправительная колония №2 УФСИН России по Орловской области» и имел звание полковника.

Колония находится в Ливнах на улице Елецкой, 2. Это исправительное учреждение строгого режима. Лимит наполнения составляет около 1300 человек.

Ранее стало известно, что бывшему орловскому полицейскому, который подозревается во взятке, заменили арест с домашнего на реальный.

ИА «Орелград»