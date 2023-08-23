В Орле задержан подозреваемый в жестоком убийстве

23.8.2023 | 14:20 Закон и порядок, Новости

Жертва погибла от ударов разбитой стеклянной бутылкой.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, задержанный – 37-летний мужчина. Погибшей было 34 года.

Женщина ушла из дома и не вернулась, после чего её родственники обратились в полицию (в отделение по Заводскому району Орла). Полицейские приступили к поискам. Тело женщины нашли в лесополосе, которая располагается на территории района. Так как на нём имелись признаки насильственной смерти, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

После этого сотрудники Управления уголовного розыска регионального Управления МВД и оперативники отделения по Заводскому району задержали подозреваемого – мужчину 1986-го года рождения. Это произошло на окраине Орла.

Оперативники выяснили, что причиной убийства стал конфликт на почве ревности. Подозреваемый нанёс женщине резаные раны, используя разбитую стеклянную бутылку. Они пришлись на шею, плечи и руки. В результате травм потерпевшая скончалась. Затем преступник отнёс тело в лесопосадку и прикрыл его ветками, травой и листвой.

Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании для него дальнейшей меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете дополнительно сообщили, что мужчина является жителем Орла и уроженцем Узбекистана.

ИА «Орелград»


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