На Орловщине подрядчик отремонтировал дорогу через суд

Чиновники не спешили требовать с неё гарантийный ремонт.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, дорога находится в Дмитровском районе в деревне Трубичино. Её изначальным ремонтом, в рамках муниципального контракта, занималось ООО «Экспертдорстрой». Гарантия на работы истекает в октябре этого года.

Как установило надзорное ведомство, дорога перестала соответствовать обязательным требованиям, но ответственные чиновники не спешили обращаться к подрядчику за гарантийным ремонтом. В итоге в дело пришлось вмешаться прокуратуре.

«Бездействие органа местного самоуправления могло повлечь дополнительные бюджетные расходы на восстановление дорожного полотна», — отметили в ведомстве. Главе райадминистрации и директору компании внесли прокурорские представления. В итоге нарушения устранили.

К настоящему моменту проезжая часть дороги приведена в нормативное состояние, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что в Ливнах прокуратура потребовала отремонтировать детский центр «Алые паруса».

ИА «Орелград»