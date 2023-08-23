На Орловщине подрядчик отремонтировал дорогу через суд

23.8.2023 | 14:00 Закон и порядок, Новости

Чиновники не спешили требовать с неё гарантийный ремонт.

Фото: yandex.ru/maps / Сергей Бычков

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, дорога находится в Дмитровском районе в деревне Трубичино. Её изначальным ремонтом, в рамках муниципального контракта, занималось ООО «Экспертдорстрой». Гарантия на работы истекает в октябре этого года.

Как установило надзорное ведомство, дорога перестала соответствовать обязательным требованиям, но ответственные чиновники не спешили обращаться к подрядчику за гарантийным ремонтом. В итоге в дело пришлось вмешаться прокуратуре.

«Бездействие органа местного самоуправления могло повлечь дополнительные бюджетные расходы на восстановление дорожного полотна», — отметили в ведомстве. Главе райадминистрации и директору компании внесли прокурорские представления. В итоге нарушения устранили.

К настоящему моменту проезжая часть дороги приведена в нормативное состояние, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что в Ливнах прокуратура потребовала отремонтировать детский центр «Алые паруса».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования