Прокуратура потребовала отремонтировать «Алые паруса»

Это задача орловского Департамента образования.

Соответствующее решение вынес Ливенский районный суд. Оно уже вступило в силу.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в 2020-м году в детском центре «Алые паруса» планировали провести капитальный ремонт. В учреждении провели комплексное обследование зданий, которые находились в ограниченно работоспособном состоянии. Однако на этом всё закончилось – дальнейших мер к восстановлению детского лагеря не принималось.

В итоге Ливенская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав детей на доступные условия отдыха и оздоровления. По её итогам был подан иск в суд. Теперь Департамент образования Орловской области обязан провести здесь ремонтные работы.

Ранее стало известно, что в Орле привлекли к ответственности УК, «забросившую» доверенный ей дом.

ИА «Орелград»