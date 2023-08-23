В Ливенской ЦРБ откроют новое отделение

Там будут заниматься эндоскопированием.

Эндоскопическое отделение откроется здесь после ремонта, который в настоящий момент находится в самом разгаре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

«В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения мы ведём ремонт сразу девяти поликлиник по всей области. В программу включена и ливенская поликлиника. Важно, что здесь появится новое отделение – эндоскопическое. Получено цифровое оборудование для него, как и для двух рентгенологических кабинетов, обучены специалисты», — рассказал Клычков.

Ремонт должен финишировать в ноябре этого года. Сейчас в здании Ливенской ЦРБ идут штукатурные и облицовочные работы. Подрядчик занимается покраской фасада и устройством полов (с использованием керамической плитки), а также отделкой.

Также в здании проводятся электромонтажные работы и завершается монтаж слаботочных систем (сюда входят телефония и видеонаблюдение). Кроме того, в старой части корпуса больницы должны заменить пассажирский лифт – со старого на новый.

ИА «Орелград»