Орловцы за сутки собрали деньги на УАЗ для десантников

Автомобиль обошёлся в 700 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе губернатора Орловской области, УАЗ «Патриот» необходим штурмовикам ВДВ для выполнения текущих боевых задач. Половину нужной суммы собрали силами обычных граждан, которые откликнулись на призыв о помощи бойцам.

Ещё 350 тысяч пожертвовали работники Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области, а также областного бюджетного учреждения «Облхозэксплуатация». Также последние передали десантникам дизельный генератор и продукты питания.

Также, как сообщил сам губернатор Андрей Клычков, в зоне СВО раздали ещё 10 тонн бутилированной воды, закупленной Орловской областью. Помощь получили бойцы различных подразделений в районе города Соледара (Донецкая Народная Республика). Всего к настоящему моменту Орловщина передала в зону СВО 290 тонн воды.

Помочь военнослужащим может каждый житель области. Пункты сбора питьевой воды и гуманитарной помощи открыты в Орле в Центре «Патриот 57» (Привокзальная, 8) и в администрации Орловского муниципального округа (Полярная, 12).

ИА «Орелград»