В Орле прокуратура привлекла к ответу УК

23.8.2023 | 11:30 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Компания не выполняла свою работу должным образом.

Орёл, Полесская, 12. Фото: www.google.com/maps

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, речь идёт об ООО «УК Советского района», которая обслуживает дом по Полесской, 12. О проблемах его жильцов надзорное ведомство узнало из СМИ.

Орловцы жаловались на состояние многоэтажки. После прокурорской проверки в органе надзора пришли к выводу, что управляющая компания не принимает мер к должному содержанию дома и обеспечению жилищных прав граждан.

В итоге прокуратура внесла директору ООО «УК Советского района» официальное представление. Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. По итогам их рассмотрения виновные лица управляющей организации будут привлечены к установленной законом ответственности.

Дом на Полесской, 12, построен в 1973-м году. Это пятиэтажка на четыре подъезда и семьдесят квартир. Общая площадь здания составляет около 3,9 тысяч квадратных метров.

ИА «Орелград»


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