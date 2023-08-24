В Мценске ввели выплаты чиновникам-контрактникам из зоны СВО

Единовременные денежные выплаты положены тем, кто отправится на защиту Отечества.

Мценский городской Совет народных депутатов принял решение «О дополнительной гарантии муниципальных служащих города Мценска в связи с заключением ими контракта о прохождении военной службы». Подобные документы ранее уже были приняты в ряде муниципальных образований региона, а также на уровне Орловской области. Они гарантируют служащим местных органов власти, которые заключат контракт о прохождении военной службы в зоне СВО, дополнительные меры поддержки.

Отметим, что решение Мценского горсовета вступило в силу сразу по его принятии. Согласно ему, муниципальным служащим города Мценска, заключившим воинский контракт в период проведения специальной военной операции на территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, предоставляются дополнительные гарантии в виде единовременной денежной выплаты в размере шестимесячного денежного содержания по занимаемой должности. Мера поддержки предоставляется однократно, она теперь закреплена и уставом города.

Также депутаты утвердили порядок предоставления муниципальным служащим единовременной денежной выплаты. Он регламентирует процедуру в зависимости от структуры, в которой перед отправкой в зону СВО работал чиновник. Так, основанием для предоставления единовременной денежной выплаты в зависимости от места работы будут являться: распоряжение администрации города Мценска; распоряжение председателя Мценского городского Совета народных депутатов; распоряжение председателя контрольно-счетной палаты города Мценска; приказы и распоряжения руководителей структурных подразделений мэрии.

Подготовка указанных проектов правовых актов должна осуществляться одновременно с подготовкой проекта муниципального правового акта о приостановлении трудового договора, заключенного между муниципальным служащим и представителем нанимателя. Орган местного самоуправления обязан выдать служащему единовременную денежную выплату не позднее дня приостановления действия трудового договора. Финансирование расходов осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмотренных конкретно на эти цели.

ИА «Орелград»