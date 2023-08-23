19% орловцев зарабатывают выше среднего по стране

К таким выводам пришли федеральные эксперты.

Очередное исследование уровня зарплат по регионам России провело «РИА Новости». За основу взяли данные с июня минувшего по май текущего года.

Выяснилось, что в этот период времени средняя зарплата по России составляла 59 тысяч рублей в месяц. Орловская область в рейтинге оказалась на 59-м месте. Оказалось, что 19% жителей нашего региона получают зарплату выше среднероссийского уровня, а 2,9% орловцев превысили эту планку сразу в два раза.

Лидерами рейтинга стали северные регионы — Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Москва и Петербург заняли 9-е и 10-е место соответственно. Замыкают список Чечня и Ингушетия. Данные по новым регионам РФ не предоставлялись и не учитывались.

ИА «Орелград»