В Орле на Горького деревья освободили от асфальта

Ранее их пленение вызвало негатив в соцсетях.

Несколько взрослых деревьев оказались под асфальтом в ходе работ по ремонту дорожного полотна, которые проводила «Спецавтобаза». Не повезло зелёным насаждениям, которые росли на улице Горького рядом с гостиницей «Очарованный странник».

Изначально пост по этому поводу опубликовал известный орловский дизайнер Виктор Панков. «И куда смотрит природоохранная прокуратура в лице г-жи И.П. Булгаковой?», — высказался орловец.

Спустя два дня в администрации Орла пообещали разобраться в ситуации, провести «работу над ошибками» и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. К настоящему моменту деревья высвободили из-под асфальта.

ИА «Орелград»