В Орле на Горького деревья освободили от асфальта

23.8.2023 | 18:00 Новости, Общество

Ранее их пленение вызвало негатив в соцсетях.

Фото: vestiorel.ru

Несколько взрослых деревьев оказались под асфальтом в ходе работ по ремонту дорожного полотна, которые проводила «Спецавтобаза». Не повезло зелёным насаждениям, которые росли на улице Горького рядом с гостиницей «Очарованный странник».

Изначально пост по этому поводу опубликовал известный орловский дизайнер Виктор Панков. «И куда смотрит природоохранная прокуратура в лице г-жи И.П. Булгаковой?», — высказался орловец.

Спустя два дня в администрации Орла пообещали разобраться в ситуации, провести «работу над ошибками» и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. К настоящему моменту деревья высвободили из-под асфальта.

Фото: Виктор Панков

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования