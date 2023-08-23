Стали известны подробности дела главы ливенской колонии

Видного орловского сотрудника ФСИН задержали сегодня.

Интересную информацию опубликовали «Орловские новости» (ссылаясь на некие собственные источники). По их данным, Геннадий Яхонтов организовал на территории вверенного ему учреждения цех по обработке дерева, в котором трудились заключённые. Всё это «всплыло» после серьёзного ЧП.

«На днях несколько заключенных там отравились суррогатным алкоголем. Двое из них скончались», — сообщило СМИ.

Как указывает издание, в деле, кроме видного работника Управления ФСИН по Орловской области, есть и другие фигуранты. Оно возбуждено на основании результатов оперативной деятельности ФСБ и материалов прокурорской проверки.

Напомним, что Яхонтову вменяется третья часть статьи о превышении полномочий – наказание может составить от трёх до десяти лет лишения свободы. Информация о его задержании появилась сегодня.

ИА «Орелград»