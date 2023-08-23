Стали известны подробности дела главы ливенской колонии

23.8.2023 | 17:27 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Видного орловского сотрудника ФСИН задержали сегодня.

Фото: oreltimes.ru

Интересную информацию опубликовали «Орловские новости» (ссылаясь на некие собственные источники). По их данным, Геннадий Яхонтов организовал на территории вверенного ему учреждения цех по обработке дерева, в котором трудились заключённые. Всё это «всплыло» после серьёзного ЧП.

«На днях несколько заключенных там отравились суррогатным алкоголем. Двое из них скончались», — сообщило СМИ.

Как указывает издание, в деле, кроме видного работника Управления ФСИН по Орловской области, есть и другие фигуранты. Оно возбуждено на основании результатов оперативной деятельности ФСБ и материалов прокурорской проверки.

Напомним, что Яхонтову вменяется третья часть статьи о превышении полномочий – наказание может составить от трёх до десяти лет лишения свободы. Информация о его задержании появилась сегодня.

ИА «Орелград»


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