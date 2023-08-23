В Орловской области может подорожать хлеб

Об этом заявил директор «Орловского хлебокомбината».

Андрей Конов назвал «Орёлтаймс» три основные причины возможного подорожания своей продукции. Это кадровый кризис, а также сложности с логистикой и упаковкой.

«На текущий момент у нас открыты 32 вакансии. Это очень много. Такого никогда не было», — поделился бизнесмен.

Подорожание логистики вызвано ростом цен на топливо и увеличением многих других расходов, связанных с транспортировкой продукции. Сообщается, что одна «Газель», необходимая для перевозки хлебобулочных изделий, обойдётся компании примерно в 2,5 миллиона рублей. Что касается прироста стоимости упаковки, бизнесмен оценил его в 20%.

Впрочем, по мнению Конова, увеличение цен на хлеб будет соответствовать общему уровню инфляции (около 6%).

ИА «Орелград»