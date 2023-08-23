На Орловщине построили ещё три площадки ГТО

Они находятся в трёх муниципалитетах.

Новые площадки располагаются в Орловском муниципальном округе (в посёлке Становой Колодезь), Ливенском районе (в посёлке Сахзаводской) и Краснозоренском районе (в районном центре). О завершении строительства сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области. Объекты созданы в рамках национального проекта «Демография».

В частности, точка, оборудованная в Ливенском районе, располагается на площади 264 квадратных метра. Здесь установлено около 20 спортивных снарядов — гимнастические скамьи, перекладины для подтягивания, силовые тренажеры. Заниматься здесь могут и лица с ограниченными возможностями здоровья.

Также сообщается, что площадка для сдачи норм ГТО, открытая при Краснозоренской школы, оснащена оборудованием, общая стоимость которого составляет около 3,4 миллиона рублей.

Всего на настоящий момент в Орловской области начитывается 20 таких площадок. В минувшем году нормативы на знак отличия ГТО выполнили около четырёх тысяч орловцев (на 1,5 тысяч человек больше, чем годом ранее).

ИА «Орелград»