Железную дорогу привели в порядок после визита прокурора в Орел

Орловская транспортная прокуратура отчиталась о мерах реагирования по тревожному сигналу.

После проверки, проведенной по результатам приема Московского межрегионального транспортного прокурора Константина Букреева, объекты транспортной инфраструктуры региона были приведены в соответствие с законом. Об этом сообщает Орловская транспортная прокуратура. В ведомстве пояснили, что о неудовлетворительном содержании полосы отвода железной дороги сообщил глава Моховского сельского поселения Орловской области.

«По поручению Московского межрегионального транспортного прокурора Константина Букреева Орловской транспортной прокуратурой была проведена проверка, — говорится в официальной ведомственной информации. — Доводы обращения подтвердились, приняты меры реагирования».

По результатам рассмотрения требований прокуратуры полоса отвода участков железной дороги на территории Моховского поселения была оперативно очищена от растительности и мусора. Сообщается, что в настоящий момент она уже приведена в нормативное состояние, а на наземном пешеходном переходе станции «Моховая» установлены предупреждающие знаки безопасности.

Напомним, что в начале августа Орловскую область с рабочим визитом по поручению Константина Букреева посетил его первый заместитель Юрий Городков. Он провел встречи с губернатором и прокурором Орловской области, в ходе которых стороны обсудили вопросы развития железнодорожного и воздушного транспорта региона, профилактики травматизма на железнодорожном транспорте, состояния инфраструктуры, в том числе ж/д переездов и переходов через железнодорожные пути, а также ж/д платформ.

«Обратившихся к первому заместителю межрегионального транспортного прокурора интересовали вопросы доступности объектов железнодорожного транспорта, в том числе приведение в соответствие с установленными требованиями платформы на территории станции «Орел», — сообщала ранее Орловская транспортная прокуратура. — По результатам приема было принято четыре обращения, по каждому из которых организованы проверки, результаты их рассмотрения взяты под контроль».

ИА «Орелград»