В Орле дорожный подрядчик отбился от многомиллионного иска

Требования были предъявлены по итогам ремонта дороги под Орлом.

В Орле арбитражный суд вынес решение по иску Орловской области, поданному от ее лица казенным учреждением «Орловский областной государственный заказчик» к столичной компании «МонолитСтрой». Истец просил о взыскании с ответчика 5,911 миллиона рублей. Как следует из материалов дела, еще в июле 2021 года стороны заключили контракт на выполнение ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Болхов — «Орел-Витебск» в Хотынецком районе.

Цена контракта превышала 300 миллионов рублей. Хоть речь и шла о ремонте дороги, начало работ было назначено на 1 января 2022 года, а их окончание – на 1 июня 2022 года. Распределение объемов и сроки были установлены согласованным обеими сторонами графиком выполнения строительно-монтажных работ. Подрядчик в сроки не уложился, но причины были объективными, поэтому стороны заключили дополнительное соглашение, сдвинув срок окончания работ на 1 сентября 2022 года.

Затем было подписано еще несколько дополнительных соглашений, в соответствии с которыми цена контракта изменялась. В результате в октябре 2022 года были приняты работы на сумму 321,683 миллиона рублей, в декабре 2022 года и в июле 2023 года были приняты оставшиеся работы. В целом работы были приняты на общую сумму 349,488 миллиона рублей, а 28 июля 2023 года отремонтированная автомобильная дорога, наконец, была принята в эксплуатацию.

Заказчик обратился в суд в связи с тем, что по состоянию на 1 сентября 2022 года, то есть установленного контрактом окончательного срока приемки работ, ремонт был выполнен лишь частично. Поэтому истец произвел начисление неустойки, что тоже было предусмотрено контрактом. Пени были рассчитаны за нарушение конечных сроков выполнения работ в период с 2 сентября 2022 года по 27 июля 2023 года. Общий размер неустойки по иску и составил 5,911 миллиона рублей.

Ответчик не оспаривал в суде тот факт, что он сдал работы с просрочкой. Но обратил внимание суда на «необходимость внесения изменений в сметную документацию, что повлияло на сроки сдачи работ». Было установлено, что подрядчик действительно обращался к заказчику с просьбами внести изменения в смету контракта, без чего выполнить ремонт было невозможно. Ответчик также сослался на мораторий из-за введения западных санкций, но этот довод суд отклонил. Тем не менее, в удовлетворении иска было отказано. Арбитраж пришел к выводу, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, является обязанностью государственного заказчика. При тех обстоятельствах, которые были установлены в процессе, начисленная заказчиком неустойка подлежала списанию. Впрочем, этот вывод может быть оспорен в суде апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»