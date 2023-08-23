Историю образования в Орловской губернии свели в одну выставку

Ознакомиться с работой исторических гимназий и училищ можно в «Бунинке».

«История образования в Орловской губернии: Орловский Бахтина кадетский корпус (180 лет), Александровское реальное училище (150 лет), Гимназия Аблецовой и Байковской (130 лет)» — выставка с таким названием заработала в отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Она проработает по 14 сентября 2023 года, возрастной ценз для посетителей – 12+. Как отмечают организаторы, Орловский Бахтина кадетский корпус в свое время считался одним из лучших провинциальных военных учебных заведений Российской империи.

«Он был создан по инициативе орловского помещика и мецената М.П. Бахтина, пожертвовавшего на строительство 1,8 миллиона рублей, — сообщи в Бунинской библиотеке. — Это первое в Орле военное учебное заведение для детей военнослужащих и дворян. Его открыли 18 декабря (нового стиля) 1843 года. Выпускниками корпуса были многие известные представители русской военной школы, деятели культуры».

Посетители выставки смогут погрузиться в историю этого учебного заведения. Их вниманию, например, предлагается сборник статей «К истории Бахтина кадетского корпуса», книга-справочник Д.М. Шумакова «Орловский Бахтина кадетский корпус: 1843-1918», «Краткий исторический очерк Орловского-Бахтина кадетского корпуса 1843-1893». А с биографией основателя корпуса, отставного офицера Михаила Петровича Бахтина, можно познакомиться в книге В.И. Амиргуловой «Дела минувших дней орловцев».

«Экспонируется материал с воспоминаниями А. Левицкого и В. Милодановича, — добавили организаторы. — История здания Бахтина кадетского корпуса описана в книге В.М. Неделина и В.М. Ромашова «Архитектурные древности Орловщины (ушедшее). Книга вторая». Воспоминания выпускников кадетского корпуса представлены в публикации А.Н. Гребенкина в сборнике «Прошлое глазами историков. К 230-летию Орловской губернии».

Кроме того, часть экспонатов выставки посвящена истории Александровского реального училища, открытого в 1873 году. Вначале оно состояло из четырех классов, с основным и коммерческим отделениями. Чуть позже заведение превратилось в общеобразовательную школу с 7-летним сроком обучения, в которой преподавалось более двадцати предметов. В целом, училище просуществовало 45 лет и подготовило более тысячи выпускников. На экспозиции представлен исторический очерк «Орловское Александровское реальное училище. (1873-1898 гг.)», составленный его преподавателем А. Шумаевым, который описывает периоды развития учебного заведения.

Также посетители на примере различных изданий смогут познакомиться с историей гимназии Аблецовой и Байковской, которая открылась в 1893 году как «школа кройки и шитья». Как пояснили в «Бунинке», в августе 1895 года ее преобразовали в профессиональное училище, а с 1905 года – в частную женскую гимназию. Гимназия являлась открытым учебным заведением и предназначалась для всех сословий и вероисповеданий.

«Она содержалась за счет платы за обучение и средств учредителей, — поясняют в областной библиотеке имени Бунина. — Здание гимназии располагалось около Мариинского моста, было трехэтажным с небольшой шатровой крышей на углу. Оно запечатлено на многих видовых открытках города, оттеняемое двумя величественными храмами и ажурными конструкциями моста. От моста к гимназии был сделан небольшой переходный мостик – он вел сразу на второй этаж здания. Из всех частных женских гимназий Орла именно заведение М. А. Аблецовой и А. А. Байковской было самым многочисленным. В 1905 году в гимназии обучалось 467 учениц, а по данным на 1917 год – 592».

ИА «Орелград»