Госдолг загнал Орловщину в число регионов-аутсайдеров

24.8.2023 | 19:00 Новости, Экономика

В общероссийском списке наш регион занял 77-е место.

Межрегиональное денежное хранилище №5 ЦБ РФ. Фото: 2gis.ru / Анна Кудрявцева

Любопытное исследование провели в РИА Рейтинг (агентстве медиагруппы МИА «Россия сегодня»). Специалисты взяли данные по размеру государственного долга субъектов РФ (на 1 июля текущего года) и сравнили их с доходами региональных бюджетов за предыдущие 12 месяцев (с июля 2022-го по июль 2023-го). Учитывались как налоговые, так и неналоговые поступления.

По данному показателю Орловская область оказалась одной из последних в стране, а также худшей в ЦФО. Орловщина вошла в последнюю десятку рейтинга и заняла 77-е место из 85-ти. Оказалось, что госдолг составляет 72,4% от региональных доходов.

При этом объём самого долга оказался равен 22,40 миллиарда рублей. За первую половину текущего года он сократился всего на 2%.

Лидерами стали Севастополь, Ямало-Ненецкий Автономный Округ и Сахалинская область. Замыкают список Калмыкия, Мордовия и Удмуртия.

ИА «Орелград»


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