В Орле организовали выставку во славу Учителя

Выставка открылась в «Бунинке» в преддверии Дня знаний.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке им. Бунина, в зале периодики в преддверии Дня знаний заработала выставка «Образование – фундамент общества». Ее можно посетить по 7 сентября. Она посвящена Учителю – организаторы напоминают, что 2023 год указом президента Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Поэтому главная миссия тематического года заключается в признании особого статуса педработников, в том числе наставников, и необходимости повышения престижа профессии.

«Экспозиция преследует благородную цель – восславить и популяризировать нелегкий труд педагога, — пояснили в областной библиотеке имени Бунина. — Учитель – это уникальная сфера деятельности, вне времени, моды и географии. Являясь одной из древнейших профессий, она остается нужной и востребованной, по сей день. Как и все на свете, со временем она претерпевает изменения. Современный педагог – это человек интересный, понимающий, любящий свой предмет, умеющий использовать новые технологии и находить подход к каждому ученику».

Сообщается, что на выставке представлены номера «Российской газеты» и профильный журнал «Педагогика», рассказывающие о ключевых нововведениях образовательной сферы в 2023 году. Например, в начале августа Владимир Путин утвердил поправки в закон «Об образовании в РФ». результате были законодательно закрепленные такие понятия, как «профориентация школьников», «привлечение обучающихся к труду» и «содействие добровольческой деятельности обучающихся». Кроме того, с 1 сентября этого года старшеклассники будут учиться по единому учебнику истории.

«В учебнике для 10 класса практически треть содержания посвящена Великой Отечественной войне, — отмечают в «Бунинке». — В отдельные параграфы вынесены оборона Москвы, блокада Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы. В учебнике для 11 класса есть главы, посвящённые воссоединению Крыма и Севастополя с Россией, также отмечены причины и цели СВО».

На выставке также представлены профильные издания, призванные в помощь педагогам: журналы «Народное образование», «Начальная школа», «Классный руководитель», «Дошкольное воспитание» и др. Учителям-предметникам будут интересны такие журналы, как «Преподавание литературы в школе», «Русский язык в школе», «Математика в школе» и др.

«Решение посвятить это год Учителю еще раз подтверждает значимость для общества гуманистической миссии, которая лежит в основе профессии, — говорят организаторы выставки. — Ведь именно талантливый педагог, опытный наставник открывает детям путь к познанию и развитию, достижениям и открытиям. Учитель формирует ценностные ориентиры, ищет в каждом ребенке зерна таланта, позволяет совершать ошибки, чтобы найти себя и свое призвание, стать счастливым и самодостаточным человеком. Год педагога и наставника – это не только повод поблагодарить педагогов, которые каждый день учат наших детей, но и время новых возможностей: профессионального развития, самопознания, расширения круга интересов, знакомства с новыми практиками и коллегами из других регионов».

ИА «Орелград»