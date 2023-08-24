Начальник ливенской колонии взят под стражу

24.8.2023 | 10:38 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Об этом сообщил орловский Следственный комитет.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Ведомство опубликовало официальную информацию по громкому делу. Она совпадает с той, что ранее появлялась в региональных СМИ. Однако стали известны многие подробности.

Так, Следственный комитет уточнил, что подозреваемому вменяются пункты «в» и «е» третьей части статьи 286 УК РФ. Таким образом, его обвиняют в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, из корыстной заинтересованности».

По предварительным данным, Геннадий Яхонтов действительно организовал в ИК-2 деревообрабатывающий цех и привлёк к этой работе некоторых заключённых. Цех работал на территории центра технической аттестации и обучения. Изделия из дерева изготавливались в личных целях администрации колонии, а также других лиц.

Судя по всему, производство просуществовало около года. Сообщается, что с мая 2022-го по 13 августа 2023-го «осуждённые лица самостоятельно передвигались без сопровождения в деревообрабатывающем цехе ИК-2 без осуществления постоянного наблюдения».

Это и привело к трагическому ЧП. Работники-ЗК прямо в помещении цеха изготовили и употребили некую «спиртосодержащую продукцию». После этого двое осужденных скончались.

Также в Следственном комитете отметили, что дело было возбуждено на основании материалов прокуратуры Орловской области и региональных Управлений ФСБ и ФСИН.

«В настоящее время в отношении подозреваемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве. Следствие по делу продолжается.

ИА «Орелград»


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