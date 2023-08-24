В Орёл прибыл полпред президента России в ЦФО

Игорь Щёголев находится на Орловщине с рабочим визитом.

Накануне в Курске Щёголев участвовал в Совете законодателей ЦФО, где представители региональных парламентов обсудили ряд значимых вопросов. Сегодня утром он прибыл в нашу область, сообщают «Вести-Орёл».

К настоящему моменту Щёголев успел посетить школу на Зеленина, которая должна открыться к 1-му сентября. Она станет самой большой в области. Заведение сможет принять 1225 учащихся. Известно, что в школе уже сформировано несколько классов.

Также известно, что полпред президента планирует посетить орловский филиал фонда «Защитники Отечества», который оказывает поддержку участникам СВО, а также членам их семей. Предыдущий рабочий визит Щёголева на Орловщину состоялся в июне 2022 года.

ИА «Орелград»