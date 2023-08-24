В Орёл прибыл полпред президента России в ЦФО

24.8.2023 | 10:23 Новости, Образование, Политика, СВО

Игорь Щёголев находится на Орловщине с рабочим визитом.

Фото: vestiorel.ru

Накануне в Курске Щёголев участвовал в Совете законодателей ЦФО, где представители региональных парламентов обсудили ряд значимых вопросов. Сегодня утром он прибыл в нашу область, сообщают «Вести-Орёл».

К настоящему моменту Щёголев успел посетить школу на Зеленина, которая должна открыться к 1-му сентября. Она станет самой большой в области. Заведение сможет принять 1225 учащихся. Известно, что в школе уже сформировано несколько классов.

Также известно, что полпред президента планирует посетить орловский филиал фонда «Защитники Отечества», который оказывает поддержку участникам СВО, а также членам их семей. Предыдущий рабочий визит Щёголева на Орловщину состоялся в июне 2022 года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования