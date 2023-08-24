В Орле на Итальянской произошло смертельное ДТП

Столкнулись иномарка и грузовик.

Авария случилась накануне в 16 часов 15 минут. ДТП произошло на трассе «Крым» на 369-м километре, уточнили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Погибшему было 53 года. Мужчина ехал на «Ситроене С-3» со стороны Белгорода в направлении Москвы.

Водитель выехал на встречную полосу движения. Здесь легковая иномарка столкнулась с грузовиком FAV, который ехал в противоположную сторону. Грузовым автомобилем управлял 34-хлетний водитель.

В результате ДТП мужчина, управлявший «Ситроеном», скончался в автомобиле «Скорой помощи», когда его везли в больницу. Для того, чтобы извлечь его из искорёженной иномарки, пришлось обращаться к сотрудникам МЧС.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП. Погиб один человек, пострадал ещё один.

ИА «Орелград»