Орловщина поможет участникам СВО книгами

24.8.2023 | 15:16 Новости, Политика, СВО

В зону боевых действий передадут экземпляры интересного издания.

Фото: oreloblsovet.ru

Это книга «Глаголы прошедшего времени», написанная орловским журналистом Владимиром Самариным и изданная в «Типографии «Труд»» в 2014-м году. Она посвящена нашим землякам, которые отличились как участники различных исторических событий, в том числе, войн, в различные эпохи.

Сегодня спикер областного совета Леонид Музалевский и другие представители регионального парламента встретились с Самариным и выслушали его просьбу. Автор попросил передать экземпляры книги орловцам, которые в настоящий момент находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«Прочитав книгу, ребята наполнятся патриотическим духом своих предков», — считает журналист.

В облсовете пообещали исполнить его просьбу.

Также в рамках этой же встречи Леонид Музалевский пообщался с Дмитрием — участником СВО, уроженцем Знаменского района. В настоящий момент он находится в отпуске. Защитник Отечества рассказал, что его подразделение не испытывает нужды в какой-либо помощи, так же как и его родные и близкие.

«Быт организован. Спасибо большое всем — и властям, и простым людям», — высказался он.

ИА «Орелград»


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