В этом году грибами отравились трое орловцев

24.8.2023 | 16:00 Новости, Происшествия

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: ИА «Орелград»

В региональном Управлении отметили, что речь идёт обо всём текущем периоде 2023-го. При этом за весь предыдущий год в Орловской области регистрировалось только два отравления грибами.

Сообщается, что среди всех пяти пострадавших — двое несовершеннолетних и трое взрослых. Все случаи оказались несколько разными.

Так, одна из пострадавших (девочка) употребила грибы говорушки в сыром виде. Другой ребёнок тоже съел сырые грибы, но уже неизвестного вида. Один из взрослых, столкнувшихся с отравлением, употребил гриб горчанка в жареном виде.

В других эпизодах отравления наступили после употребления в пищу ядовитой поганки и лисичек — вполне безобидных, но консервированных (в домашних условиях).

В связи с этим санитарные врачи напоминают — среди говорушек есть как съедобные, так и ядовитые виды, в том числе опасные не только для жизни, но и для здоровья. Горчанки можно употреблять в пищу только в солёном или маринованном виде после предварительного вымачивания (для удаления горечи).

При этом в целях профилактики отравления любые собранные грибы перед употреблением в пищу должны быть тщательно промыты, а затем подвергнуты кулинарной обработке (в виде многократного отваривания), причём, желательно, сразу в день сбора или хотя бы к утру следующего дня. При этом варить их надо от пяти до пятнадцати минут, сливая воду после каждой такой процедуры.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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