В Орле психологически поддержат детей из зоны СВО

24.8.2023 | 14:00 Медицина, Новости, СВО

Им окажут помощь специалисты.

Фото администрации Орловской области

В ближайшее время на базе городского Семейного МФЦ начнёт свою работу проект «Колесо жизни» — региональная служба помощи детям с психоэмоциональными травмами. Об этом сообщили в Департаменте опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Адресатами помощи станут дети, которые приехали на Орловщину из зоны СВО, в том числе, потерявшие родителей. Также поддержку окажут мальчикам и девочкам из семей участников специальной военной операции.

Новый кабинет будет работать с сентября. Также планируются выезды мобильных служб. Качество оказания поддержки будет находиться на постоянном контроле.

Партнерами проекта являются НКМЦ имени Круглой и социально-реабилитационный центр города Орла. Однако к работе планируется привлечь все заинтересованные структуры.

ИА «Орелград»


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