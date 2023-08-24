Орловский облздрав займется народной медициной

Чиновники будут выдавать разрешения целителям и возьмут их на учет.

Департамент здравоохранения утвердил «Порядок занятия народной медициной на территории Орловской области», а также правила выдачи, продления, переоформления и лишения разрешения на занятие народной медициной на территории региона. Документ во исполнение статьи 17 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области». Областное управление здравоохранения назначено ответственным структурным подразделением за реализацию изданного приказа, в том числе за оформление и выдачу разрешений на занятие народной медициной. Кроме того, этому же ведомству поручено ведение реестра выданных целителям разрешений.

Под народной медициной в приказе понимаются «методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья». В документе подчеркнуто, что к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.

Занятие народной медициной на территории Орловской области может осуществляться только гражданами РФ, получившими разрешение от властей региона. С подобными разрешениями, выданными в других регионах, на Орловщине работать нельзя. К народным целителям предъявляются строгие требования. Так, им запрещено использовать свои знания, умения и практические навыки во вред жизни и здоровью граждан. Они обязаны получать согласие от граждан на обработку персональных данных.

Их также обязали вести журнал учета обращений граждан и предоставленных им услуг. Потребуются и индивидуальные карты наблюдения за гражданами с обязательным внесением в них информации о датах первичного обращения и последующих посещениях, диагнозе официального лечащего врача, жалобах, применяемых методах оздоровления, проведенных сеансах, назначенных процедурах, текущих изменениях в самочувствии гражданина и объективных изменениях в состоянии его здоровья по результатам применения методов народной медицины.

«Записи в карту заносятся разборчивым почерком при каждом посещении гражданина», — подчеркнуто в приказе облздрава. Народные медики также обязаны «применять конкретные методы оздоровления при наличии письменного согласия гражданина на их применение». Прием граждан должен вестись в зданиях или помещениях, которые принадлежат знахарю на праве собственности или на ином законном основании, исключительно в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В связи с этим народные медики должны проводить регулярную, не реже одного раза в день, влажную уборку в здании, в котором проводится прием граждан. А после каждого приема гражданина необходимо проводить дезинфекцию и стерилизацию оборудования и инструментов неоднократного использования. Разрешения на занятие народной медициной на территории Орловской области должны размещаться на видном месте в помещении для приема граждан. Кстати, принимать пациентов знахари обязаны только по адресу, указанному в разрешении. В случае переезда им придется переоформлять «лицензию».

ИА «Орелград»