В Орле почтят память погибших при теракте в Беслане

Молодежная акция добра «Мир детям мира!» намечена на начало сентября.

В Орле пройдет молодежная информационно-патриотическая акция добра «Мир детям мира!» Она состоится 4 сентября в актовом зале многопрофильного колледжа Орловского государственного аграрного университета. Проведет ее Орловский областной центр народного творчества. Акция будет посвящена Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Перед участниками выступят спикеры, в том числе: Наталия Акулова, начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Орловской области; Сергей Успенский, председатель областного совета ОООО «Союз Советских офицеров в поддержку армии и флота»; Денис Орлов – зампред регионального совета «Движение первых», кавалер ордена Мужества, медалей «За отвагу» и «Суворова», участник СВО, а также боевых действий в Сирии и Северной Африке.

«Более 150 учащихся многопрофильного колледжа почтут память погибших во время трагедии в городе Беслан минутой молчания, — сообщили в Орловском областном центре народного творчества. — И в завершении акции каждый сможет «зарядить» положительной энергией послания о мире и дружбе, написанные на белых бумажных голубях, символах мира и составить общую композицию на фоне земного шара».

Организаторы добавили, что в акции также примут участие творческие коллективы и солисты города Орла, воспитанники дома детского творчества №3, солисты и танцевальные коллективы Орловского областного центра народного творчества. Кроме того, в ее рамках пройдет церемония награждения победителей онлайн-конкурса детского рисунка «Я рисую мир», который также посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»