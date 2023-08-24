Под Орлом рецидивист «погорел» на краже металлолома

Ранее судимый гражданин получил приговор за тайное хищение чужого имущества.

Как сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда Орловской области, местный житель предстал перед судом по обвинению в тайном хищении чужого имущества. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище. В суде подчеркнули, что подсудимый ранее уже был судим, причем последний приговор он получил совсем недавно – в марте 2023 года.

Было установлено, что рецидивист вступил в преступный сговор с подельниками, в отношении которых уголовное преследование по данному делу было прекращено. Они сумели помириться с потерпевшей стороной. Еще одного участника преступной группы подвело его криминальное прошлое. Преступный сговор, как говорят в суде, был направлен на тайное хищение чужого имущества, с целью личного обогащения.

«Так, сообщники, договорившись о совместных преступных действиях, незаконно проникли внутрь помещения хозяйственной постройки, принадлежащей потерпевшему, откуда похитили лом черных металлов, общей стоимостью 6339 рублей, — сообщили в пресс-службе райсуда. – Его они погрузили в багажник автомобиля и прицеп, скрылись с места совершения преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению».

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме и в содеянном раскаялся, что было учтено при назначении наказания. Однако было учтено и то, что наказание по предыдущему приговору молодым человеком полностью еще не отбыто. С учетом этого подсудимый получил принудительные работы сроком на 1 год и 5 дней. Отбывать наказание он будет в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. В доход государства из его заработной платы будет удерживаться 10 процентов ежемесячно.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания рецидивиста, «погоревшего на металле», лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, — на срок 1 год 1 месяц и 14 дней. Добавим, что обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»