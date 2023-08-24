«Повторно пьяный» орловец попался гаишникам на машине жены

Очередной «пьяный водитель» предстал перед судом в Орловской области.

Житель Дмитровского района Орловской области схлопотал обвинительный приговор от районного суда, рассмотревшего дело о повторном пьяном вождении. Как сообщили в пресс-службе суда, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Его наказали обязательными работами на срок 300 часов, а также на два иной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

«Из материалов уголовного дела следовало, что в июне 2022 года постановлением мирового судьи мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ, то есть за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, — уточнили в пресс-службе Дмитровского районного суда. — Ему было назначено наказание в виде 10 суток административного ареста».

Следующее подобное нарушение грозило обернуться для арестанта уголовным делом. Однако он, как говорят в суде, «должных выводов для себя не сделал и на путь исправления не встал». В марте 2023 года он вновь попался пьяным за рулем, причем это был не его автомобиль, а машина, принадлежащая его супруге. Впрочем, от неприятностей данный факт мужчина не спас.

Для проверки автомобиль был остановлен во время его движения по проселочной дороге. В присутствии понятых сотрудники ГИБДД отстранили визуально нетрезвого водителя от управления транспортным средством, после чего ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Водитель отказался от прохождения данной процедуры. Поэтому его действия были квалифицированы по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

«В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся, — добавили в пресс-службе суда. — При вынесении приговора была изучена личность подсудимого, учтены смягчающие наказание обстоятельства – признание им своей вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном, а также наличие несовершеннолетнего ребенка и отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговор в законную силу не вступил».

ИА «Орелград»