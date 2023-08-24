Полпред президента пообщался с орловскими участниками СВО

Игорь Щёголев находится на Орловщине с рабочим визитом.

Визит полномочного представителя президента РФ в ЦФО начался сегодня утром. Игорь Щёголев побывал на улице Зеленина в школе №53, которую должны сдать к 1 сентября.

Затем гость отправился в Городской парк Орла, чтобы посетить новый корпус детского технопарка «Кванториум». Здесь ведётся капитальный ремонт стоимостью 68 миллионов рублей. Планируется, что с 1 сентября в новом корпусе будут ежегодно обучаться 800 детей в возрасте от 7 до 18 лет, сообщает пресс-служба губернатора.

Затем Щёголев посетил орловский филиал федерального фонда «Защитники Отечества». Он открылся в этом году. Фонд занимается поддержкой участников СВО, а также членов их семей. Как отметила руководитель филиала Ольга Анисимова, за время работы филиала поступило около 400 обращений, по всем приняты положительные решения.

Также на площадке «Защитников Отечества» губернатор Андрей Клычков и Игорь Щёголев провели встречу с орловскими участниками СВО. С ними пообщался командир отрядов народной дружины нашей области «Бригада Катукова» Денис Орлов.

ИА «Орелград»