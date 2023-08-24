У орловца изъяли 31 грамм мефедрона

24.8.2023 | 13:30 Закон и порядок, Новости

Подозреваемый в наркоторговле задержан.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, задержание и изъятие произошли в Советском районе Орла. Подозреваемому 28 лет.

Наркотик был расфасован в 35 свёртков, перемотанных чёрной и красной изолентой. Они лежали прямо в карманах одежды орловца. Как установили оперативники, вещество предназначалось именно для дальнейшего распространения с помощью «закладок».

Экспертиза подтвердила, что это – мефедрон, общей массой 31,37 грамма. Уголовное дело возбудили по признакам «покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Пока что подозреваемый задержан в порядке предварительного следствия. Скорее всего, он останется под стражей до суда. Следствие по делу продолжается.

ИА «Орелград»


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