Российский банк наказали в Орле за рекламный звонок

Арбитражный суд поддержал УФАС по делу о ненадлежащей рекламе.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел заявление «Росбанка» на действия сотрудников регионального управления ФАС России. Финансовая организация обжаловала ранее выданное ей предписание о прекращении распространения рекламы, признанной ненадлежащей. Как сообщили в пресс-службе Орловского УФАС России, история началась с жалобы, которую в ведомство подал местный житель. Он заявил, что получил от банка телефонный звонок рекламного характера, хотя согласия на это не давал.

«В ходе рассмотрения дела по данному факту было установлено, что распространявшаяся информация является именно рекламой, так как направлена на продвижение определенных финансовых продуктов «Росбанка» — вклада, накопительного счета, кредита посредством направления предложения о возможности воспользоваться указанными финансовыми услугами», — говорится в сообщении пресс-службы Орловского УФАС.

По закону, распространения подобной рекламы не дозволяется без предварительного согласия абонента. Поэтому антимонопольщики провели проверку. Было установлено, что «на момент осуществления рекламного звонка у банка отсутствовало надлежащее согласие гражданина на получение рекламы от него». В результате УФАС вынесло решение, признав рекламу банка ненадлежащей.

Кроме того, банку было выдано предписание о прекращении распространения рекламы на телефонный номер гражданина без его предварительного согласия. Подобные решения можно обжаловать в установленном законом порядке. Банк воспользовался этим правом и обратился в суд с требованием признать недействительным выданное орловскими антимонопольщиками предписание. Изучив материалы дела и представленные сторонами доводы, арбитраж поддержал позицию государственного ведомства и признал решение и предписание антимонопольного органа правомерными. Впрочем, разбирательство еще может перейти на стадию апелляционного рассмотрения.

ИА «Орелград»