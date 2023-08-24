Сегодня утром в Орле «Вольво» сбило пенсионерку

Она попала в больницу.

ДТП произошло сегодня в 6 часов 15 минут на улице Пушкина у дома 22, неподалёку от сквера Танкистов. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

«Вольво S-40» ехало со стороны 4-й Курской в направлении 3-й Курской. Машиной управлял 65-летний мужчина.

Пострадавшая, практически, является его ровесницей – ей 64 года. Возможно, столкновение произошло и по вине женщины-пешехода, так как в роковой момент она переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения. Сначала её доставили в Орловскую областную клиническую больницу, а затем перенаправили в больницу имени Семашко.

Ранее стало известно, что на Итальянской улице погиб водитель, чья иномарка врезалась в грузовик.

ИА «Орелград»