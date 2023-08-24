Сегодня утром в Орле «Вольво» сбило пенсионерку

24.8.2023 | 12:44 Новости, Происшествия

Она попала в больницу.

Орёл, улица Пушкина, 22. Фото: www.google.com/maps

ДТП произошло сегодня в 6 часов 15 минут на улице Пушкина у дома 22, неподалёку от сквера Танкистов. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

«Вольво S-40» ехало со стороны 4-й Курской в направлении 3-й Курской. Машиной управлял 65-летний мужчина.

Пострадавшая, практически, является его ровесницей – ей 64 года. Возможно, столкновение произошло и по вине женщины-пешехода, так как в роковой момент она переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения. Сначала её доставили в Орловскую областную клиническую больницу, а затем перенаправили в больницу имени Семашко.

Ранее стало известно, что на Итальянской улице погиб водитель, чья иномарка врезалась в грузовик.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования