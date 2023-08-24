Прокурор Орловской области лично проверил Шаховскую колонию

О выявленных нарушениях не сообщается.

Напомним, что накануне стало известно о задержании начальника колонии строгого режима, расположенной в Ливнах. По текущим данным, там действовал нелегальный деревообрабатывающий цех, где незаконно трудились заключённые.

Всё это обнаружилось, когда ЗК прямо в цехе изготовили, а затем употребили спиртосодержащий напиток. Двое из них скончались. По предварительным данным, это произошло 13 августа (известно, что до этой даты нелегальное производство продолжало существовать).

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, Алексей Тимошин лично прибыл в Кромской район в посёлок Шахово и осмотрел помещения колонии №6 (общего режима). В частности, он побывал в жилых отрядах, на коммунальных и бытовых объектах. Прокурор пообщался с заключёнными и разъяснил им их права.

Также в проверке участвовал временно исполняющий обязанности начальника Управления ФСИН России по Орловской области Александр Иванов. «Соблюдение законодательства в исправительных учреждениях находится на контроле прокуратуры», — отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»