Прокурор Орловской области лично проверил Шаховскую колонию

24.8.2023 | 16:30 Закон и порядок, Новости

О выявленных нарушениях не сообщается.

Фото: прокуратура Орловской области

Напомним, что накануне стало известно о задержании начальника колонии строгого режима, расположенной в Ливнах. По текущим данным, там действовал нелегальный деревообрабатывающий цех, где незаконно трудились заключённые.

Всё это обнаружилось, когда ЗК прямо в цехе изготовили, а затем употребили спиртосодержащий напиток. Двое из них скончались. По предварительным данным, это произошло 13 августа (известно, что до этой даты нелегальное производство продолжало существовать).

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, Алексей Тимошин лично прибыл в Кромской район в посёлок Шахово и осмотрел помещения колонии №6 (общего режима). В частности, он побывал в жилых отрядах, на коммунальных и бытовых объектах. Прокурор пообщался с заключёнными и разъяснил им их права.

Также в проверке участвовал временно исполняющий обязанности начальника Управления ФСИН России по Орловской области Александр Иванов. «Соблюдение законодательства в исправительных учреждениях находится на контроле прокуратуры», — отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования