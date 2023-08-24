В Орле десятки домов снова остались без горячей воды

Предоставление услуги возобновится в 13 часов.

Как сообщает АО «Орелгортеплоэнерго», перебои связаны с ремонтом водоподогревателя в котельной. Без горячего водоснабжения останутся орловцы из Заводского и Железнодорожного районов, проживающие по адресам:

ул. Высокая, 1,

ул. Паровозная, 58, 60, 62, 64, 69, 97,

пер. Светофорный, 4,

пер. Южный, 5,

ул. Авиационная, 7, 7к2,

ул. Комсомольская, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 318, 322, 322-А, далее – все дома по чётной стороне улицы с 324 по 406 включительно,

ул. Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43,

ул. Кромская, 3, 5, 7.

Кроме того, АО «Орелоблэнерго» сообщает, что до 14 часов не будет электричества в домах по

ул. Солнцевской, 14, 16,

ул. Черепичной, 18, 23,

ул. Прожекторной, 2, 6,

ул. Спивака, 89.

В данном случае причиной неудобств станут профилактические работы.

ИА «Орелград»