В Орле десятки домов снова остались без горячей воды

24.8.2023 | 11:36 ЖКХ, Новости

Предоставление услуги возобновится в 13 часов.

Фото: vk.com/oreladm

Как сообщает АО «Орелгортеплоэнерго», перебои связаны с ремонтом водоподогревателя в котельной. Без горячего водоснабжения останутся орловцы из Заводского и Железнодорожного районов, проживающие по адресам:

  • ул. Высокая, 1,
  • ул. Паровозная, 58, 60, 62, 64, 69, 97,
  • пер. Светофорный, 4,
  • пер. Южный, 5,
  •  ул. Авиационная, 7, 7к2,
  • ул. Комсомольская, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 318, 322, 322-А, далее – все дома по чётной стороне улицы с 324 по 406 включительно,
  • ул. Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
  • ул. Кромская, 3, 5, 7.

Кроме того, АО «Орелоблэнерго» сообщает, что до 14 часов не будет электричества в домах по

  • ул. Солнцевской, 14, 16,
  • ул. Черепичной, 18, 23,
  • ул. Прожекторной, 2, 6,
  • ул. Спивака, 89.

В данном случае причиной неудобств станут профилактические работы.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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