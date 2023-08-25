На Орловщине оштрафовали директора школы-интерната

25.8.2023 | 13:11 Закон и порядок, Новости, Образование

Она нарушила трудовые права сотрудницы.

Фото: yandex.ru/maps / Сергей Бычков

В проблеме разбиралась прокуратура Дмитровского района. Туда обратилась работница «Дмитровской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Как установила проверка, в отношении женщины допустили нарушение трудовых прав. В состав её зарплаты включили оплату дополнительной работы, которую она выполняла не в рамках своей основной должности, а в порядке совмещения.

Фактически это позволило учреждению «сэкономить» на работнице. Размер её зарплаты на основном месте не превышал уровня минимальной оплаты труда. Если бы женщине оплачивали её работу в установленном порядке, то она получила бы МРОТ и дополнительные выплаты за подработку по совмещению. А из-за «трюка» с начислением зарплаты она получила только минимум.

Прокуратура внесла директору учреждения представление. На данный момент нарушения устранены, пострадавшая получила необходимые выплаты, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по инициативе прокуратуры, оштрафована директор школы-интерната.

ИА «Орелград»


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