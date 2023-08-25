Ливенская колония пыталась купить услугу на захоронение тела

Однако желающих исполнять госзаказ не нашлось.

Госзакупка появилась на Едином агрегаторе торговли «Берёзка» 21 августа. Заявки принимались в течении двух часов (однако по факту ни одной так и не поступило). После этого аукцион был закрыт.

ИК-2 по Орловской области (колония строгого режима, расположенная в Ливнах) готова была заплатить 7 тысяч 793 рубля 48 копеек за захоронение мёртвого тела. Указывалось, что речь идёт об оказании именно одной услуги.

Отметим, что 23 августа стало известно, что начальник ИК-2 арестован по подозрению в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, из корыстной заинтересованности». По текущей версии, Геннадий Яхонтов организовал в учреждении нелегальный деревообрабатывающий цех, где трудились заключённые. Двое таких «работников» погибли от отравления самодельным алкоголем.

В информации Следственного комитета отмечалось, что цех работал до 13 августа. Связана ли данная госзакупка с громкой историей — пока не известно.

ИА «Орелград»